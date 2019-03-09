Албон: воспринимаю Квята как лидера «Торо Россо»

Новобранец Формулы-1, пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился мыслями о напарнике по команде Данииле Квяте, признавшись, что россиянин для него является лидером их дуэта.

«У Квята определённо есть опыт. Я воспринимаю его как лидера команды. Он уже раньше работал в „Торо Россо“, а также у него есть опыт сотрудничества с „Феррари“, так что он знает, на чём необходимо концентрироваться.

К тому же, мой итальянский не так хорош, как у него. Я выступал за итальянскую картинговую команду на протяжении двух лет, но не очень преуспел в изучении языка, а Даниил говорит словно профессионал. Я не представлял, что он так хорош в итальянском, думаю, что он скрытый итальянец", — приводит слова Албона FormulaSpy.

