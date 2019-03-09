Албон: в «Ниссане» не держат на меня зла

Пилот «Торо Россо» Александер Албон подчеркнул, что команда Формулы-Е «Ниссан» не держит на него зла за отказ от участия в чемпионате Формулы-Е текущего сезона.



«Мы сразу же позвонили, чтобы поговорить с руководством «Ниссана» в Формуле-Е, чтобы узнать, есть ли шанс, чтобы они освободили меня, и это сработало. Формула-2 всегда предоставляет юниоров Формуле-1.



Но это было большой новостью для всех нас, было важно проверить, всё ли действительно в порядке. Это были те же самые ребята из DAMS, которые помогли мне получить место в Формуле-2, когда у меня были трудные времена. Как только у меня появилась возможность, связанная с Формулой-1, они оказались очень любезными и освободили меня. Мы до сих пор общаемся, так что в «Ниссане» на меня не держат зла», — приводит слова Албона Formula Spy.