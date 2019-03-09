Ферстаппен: рассчитываем хорошо начать сезон

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего этапа чемпионата Формулы-1 в Австралии.



«Всегда приезжаю в Австралию с большой радостью, я готов к началу сезона. В этом году он начинается на неделю раньше, однако зима всё равно была очень долгой. Этап в Мельбурне всегда получается интересным, потому что это первая гонка в сезоне и никто не осознаёт до конца расстановку сил, тем более после смены регламента, а в нашем случае — смены поставщика моторов.



В Мельбурне интересная трасса, там много скоростных поворотов, там интересно гоняться, если у машины хороший баланс. Обгонять в Австралии непросто, прямые недостаточно длинные, однако побороться за позиции есть возможности. На тестах мы хорошо показали себя на длинных отрезках, так что рассчитываем хорошо начать сезон. У нас прекрасный болид, но судить о раскладе сил сможем уже после старта сезона, когда поймём, насколько сильно мы отстаём от лидеров», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.