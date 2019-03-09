Гасли: готовился к первой гонке сезона всю зиму

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего этапа чемпионата Формулы-1 в Австралии.



«Гонка в Австралии станет для меня первой в составе команды, так что с нетерпением жду начала этапа. Для меня это будет только второй полный сезон в Формуле-1, мне нужно многому научиться, так что будет непросто. Я во второй раз буду выступать в Австралии. В прошлом году мне очень понравилось в Мельбурне, там невероятная атмосфера.



Не знаю, связано ли это с тем, что там проходит старт сезона, но все всегда позитивно настроены, а в боксах чувствуется волнение и предвкушение. Я готовился к первой гонке, первому сезону в новой команде на протяжении всей зимы. Это будет особенный этап чемпионата, первый в цветах «Ред Булл», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.