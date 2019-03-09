Уикенс: мечта — возвращение в IndyCar

Канадский гонщик Роберт Уикенс, восстанавливающийся после аварии и травмы позвоночника, подчеркнул, что главная его мечта — возвращение в пелотон серии IndyCar.



«Цель — вернуться в IndyCar. Пока не попробуем, мы не узнаем, возможно ли это. Было много замечательных гонщиков, которые преуспели, пилотируя автомобили с ручным управлением, и это заставляет меня верить, что, как бы ни продвигалось выздоровление, я снова вернусь в гоночный болид. Вопрос в том, какой именно машины. Мечта — вернуться в IndyCar.



Знаю, у команды Arrow SPM всегда будет болид для меня, если вернусь в гонки. Думаю, есть определённые правила, которые мы сможем соблюдать. Не знаю, как много модификаций нужно будет сделать для болида, но нам придётся пересечь этот мост, когда дойдём до него», — приводит слова Роберта Уикенса Motorsport.