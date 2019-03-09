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Ямамото станет управляющим директором «Хонды» в Формуле-1

Ямамото станет управляющим директором «Хонды» в Формуле-1
Авто / Формула-1

Компания «Хонда» внесёт изменения в структуру руководства автоспортивного отделения концерна, сообщает официальный сайт компании. С 1 апреля 2019 года Масаши Ямамото станет управляющим директором «Хонды» в Формуле-1.

Новая роль Ямамото означает, что он сосредоточится исключительно на работе с проектом Формулы-1, что демонстрирует, насколько на самом деле важен этот проект для «Хонды», особенно в ходе первого сезона, в котором японская компания работает сразу с двумя командами — «Торо Россо» и «Ред Булл».

Должность генерального директора автоспортивного подразделения «Хонды», которую ранее занимал Ямамото, займёт Хироши Симидзу, который сейчас возглавляет мексиканское отделение компании.

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