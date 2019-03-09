Асфальт на трассе в Сильверстоуне снова будет переложен

Трасса Формулы-1 и MotoGP в Сильверстоуне снова будет подвергнута перекладке асфальта в преддверии гонок сезона-2019, сообщает Motorsport. Это необходимо для того, чтобы автодром смог получить лицензию FIM, что необходимо для проведения гонки MotoGP 25 августа 2019 года.



Повторная укладка асфальта будет проведена в промежуток между гонками British GT 8—9 июня и этапом Формулы-1 10—12 июля. Будет отменено сразу две гонки — MG Car Club MG Live, запланированный на 15—16 июня, и 750 Motor Club 22—23 июня.



Стоит отметить, что в прошлом году из-за большого количества неровных поверхностей на трассе, несмотря на переукладку асфальта, этап MotoGP был отменён по соображениям безопасности.