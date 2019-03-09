Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Асфальт на трассе в Сильверстоуне снова будет переложен

Асфальт на трассе в Сильверстоуне снова будет переложен
Авто / Формула-1

Трасса Формулы-1 и MotoGP в Сильверстоуне снова будет подвергнута перекладке асфальта в преддверии гонок сезона-2019, сообщает Motorsport. Это необходимо для того, чтобы автодром смог получить лицензию FIM, что необходимо для проведения гонки MotoGP 25 августа 2019 года.

Повторная укладка асфальта будет проведена в промежуток между гонками British GT 8—9 июня и этапом Формулы-1 10—12 июля. Будет отменено сразу две гонки — MG Car Club MG Live, запланированный на 15—16 июня, и 750 Motor Club 22—23 июня.

Стоит отметить, что в прошлом году из-за большого количества неровных поверхностей на трассе, несмотря на переукладку асфальта, этап MotoGP был отменён по соображениям безопасности.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент