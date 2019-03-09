Эксперт: Хэмилтон может перейти в «Феррари»

Британский автоспортивный эксперт Дэвид Крофт считает, что Льюис Хэмилтон в будущем может перейти в «Феррари».



«Было бы неплохо увидеть Льюиса Хэмилтона пилотом «Феррари». Это может случиться, никогда не говорите никогда. Я уверен, что Льюис и сам задумывался о переходе в «Феррари» пару раз. Если у «Феррари» есть болид, способный выиграть чемпионат, то я думаю, что это вполне может произойти.



Макс Ферстаппен? Он прогрессирует из года в год. Пьер Гасли — его партнёр по команде так же неплох. «Хонда» неплохо себя показала, так что они тоде в титульной гонке. Три команды, шесть пилотов, и все они способны выигрывать в предстоящем сезоне. Это то, чего хотят видеть фанаты — борьба и разнообразие победителей», — приводит слова Дэвида Крофта Sky Sports.