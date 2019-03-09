Хорнер: недостающий ингредиент для побед был найден

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз похвалил «Хонду», отметив, что с новыми моторами команда способна выиграть чемпионат.



«Самое важное — работать в команде. Мы добились более 50 побед на этапах гран-при и восьми чемпионских титулов, именно работая в команде. Ингредиентом, которого нам не хватало на протяжении последних пяти лет, была силовая установка. Верим в наши новые отношения с «Хондой» и в то, что недостающий ингредиент для побед был найден.



Командная работа с ними открывает перед нами большое будущее. У нас получилось фантастическое начало отношений, нам понравилось работать с коллегами из «Хонды»: у них отличный продукта, они амбициозны и преданы своему делу. Мы взволнованы», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.