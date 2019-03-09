Браун: был бы удивлён, если бы Леклер победил Феттеля

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о возможной борьбе Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера. По словам Брауна, он был бы очень удивлён, если бы Шарлю удалось по итогам сезона опередить Феттеля.



«Был бы очень удивлён, если бы Шарль Леклер победил Себастьяна. Феттель очень хорош. Думаю, команда должна управлять этой ситуацией. Леклер в вопросе таланта — номер один. У него был отличный первый сезон, и сейчас он в топ-команде. Я разговаривал с некоторыми людьми в «Феррари», они остались впечатлены его подходом и отношением к делу. Думаю, он особенный пилот», — приводит слова Росса Брауна GPFans.



Новый сезон Формулы-1 стартует 17 марта 2019 года этапом в австралийском Мельбурне.