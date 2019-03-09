Хьюз: Квят наконец покажет, на что способен

Известный эксперт и обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз полагает, что в предстоящем сезоне пилот «Торо Россо» Даниил Квят реализует свой потенциал и покажет высокие результаты.

«Даниил Квят наконец покажет себя гонщиком высокого класса и продемонстрирует тот уровень выступлений, который показывал перед преждевременным повышением в „Ред Булл“. Он стал более опытным, и его уверенность будет только расти», — приводит слова Хьюза официальный сайт Формулы-1.

Напомним, Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве боевого пилота спустя год отсутствия. В минувшем сезоне он работал в команде «Феррари» в качестве пилота по развитию. В сезоне-2019 он будет выступать в «Торо Россо» вместе с Александером Албоном.