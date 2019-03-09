Кальдерон намерена открыть в Испании школу для женщин-пилотов

Гонщица по развитию «Альфа Ромео», а также пилотесса команды Формулы-2 Arden BWT Татьяна Кальдерон намерена вскоре открыть школу для женщин-пилотов. По мнению колумбийской спортсменки, это предоставит молодым гонщицам больше перспектив и поможет рассчитывать на попадание в Формулу-1.

Кальдерон уже договорилась и о месте, где будут проходить соответствующие тренировки. Школа будет функционировать на базе автодрома «Наварра» в Испании, сообщает Marca.

«Всё это заняло у меня немало времени. Думаю, смогу делиться всеми знаниями со следующим поколением гонщиц, чтобы помогать им завоевать место в этом спорте, что очень сложно сделать. Мы развиваем этот проект вместе с представителями автодрома, и здесь прекрасное место для школы. Надеюсь, мы добьёмся реализации этой инициативы», — сказала Кальдерон.