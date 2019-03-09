Хэмилтон прибыл на квалификацию Гран-при Катара MotoGP

Сегодня, 9 марта, в Дохе проходит квалификация Гран-при Катара MotoGP. Автодром «Лосейл» посетил пятикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Соответствующее видео размещено на официальной странице серии в «Твиттере». На записи видно, как британец посетил боксы «Ямахи».

Видеозапись можно увидеть на странице MotoGP в социальной сети.

В прошлом Льюис Хэмилтон не раз заявлял об интересе к мотоспорту, а также проводил ряд тестов. В частности, 2 декабря 2018 года спортсмен участвовал в любительских тестовых заездах и пилотировал Yamaha YZF-R1, который использовался в минувшем сезоне чемпионата Мирового супербайка. Тогда Хэмилтон попал в небольшую аварию, но через некоторое время вернулся на трассу.