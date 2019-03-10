Уикенс попросил фанатов не похлопывать его по спине в знак приветствия

В августе минувшего года пилот серии IndyCar Роберт Уикенс попал в тяжелейшую аварию, в результате которой у него оказались сломаны обе ноги, правая рука, повреждён позвоночник и ушиблены лёгкие, также он перенёс травму спинного мозга. Спортсмену пришлось перенести несколько операций, и сейчас он фактически учится ходить заново.

Тем не менее Уикенс не оставляет надежд вернуться в спорт, а пока в качестве зрителя решил посетить первый этап нового сезона IndyCar, которой проходит в Сент-Питерсберге. Фанаты встретили Уикенса очень тепло, и Уикенсу даже пришлось обратиться к ним, дабы те оказывали ему меньше внимания. Пилот всё ещё страдает от болевых ощущений, а постоянные дружеские похлопывания по спине доставляют ему дискомфорт.

«Не описать словами, как я рад вернуться на автодром и увидеть всех вас. Поддержка фанатов и всего сообщества IndyCar просто волшебная. Но я бы хотел упомянуть, что нервные окончания всё ещё очень чувствительны после операции, и я бы очень оценил, если бы завтра люди перестали меня похлопывать по спине, достаточно будет просто помахать рукой. Мне нравится общение с вами и встречаться с вами, но спина всё ещё очень чувствительна», — написал Уикенс на своей официальной странице в «Твиттере».