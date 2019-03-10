Риккардо — об аварии в Баку: часть меня говорила, что «Ред Булл» заслуживает это

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо вновь вернулся к воспоминаниям о гонке Гран-при Азербайджана и аварии с напарником по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Австралиец в очередной раз признал, что тот эпизод повлиял на его решение об уходе из команды.

«Было трудно отпустить ситуацию. Это частично повлияло на моё решение. После того эпизода ситуация уже никогда не была прежней. Как только авария произошла, я подумал что-то вроде: „Ребята, вы это заслужили, это было дерьмовое шоу“.

Если бы всё было наоборот и Макс меня атаковал, закончилась ли ситуация таким образом? К этому вопросу я снова и снова возвращался. Команда возложила на нас вину в равной степени. Хотя, думаю, в глубине души они понимали, что эта авария стала следствием их ошибки и ошибки Макса", — приводит слова Риккардо The Sydney Morning Herald.