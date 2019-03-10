Ферстаппен: «Хонда» выполнила все обещания

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен доволен началом работы с двигателями «Хонды».



«Получаем всё что обещала «Хонда». Я очень рад этому. В последние несколько лет всё было иначе. Они очень честные и открытые. То, что обещают, они делают. Это прекрасно.



Двигатель «Хонды» — совершенно другой в том, как работает, как нужно жать на газ, как понижается или повышается передача. Это совершенно другой мир. Я работал с двигателями «Рено», а теперь и с «Хондой». Пытаюсь извлечь хорошее из опыта работы с обоими поставщиками, потому что в прошлом не всё было окрашено в чёрные тона. Стоит учиться на этом и пытаться донести своё мнение. Они работают, а мы предоставляем идеи, что и как можно улучшить. Думаю, эта система хорошо работает», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.