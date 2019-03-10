Кубица: после аварии в 2011 году я узнал, насколько мощным может быть мозг

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица рассказал о восстановлении после аварии на Ралли Ронди ди Андора в Италии в начале 2011 года.

«Период сразу после аварии был тяжёлым в первую очередь в физическом плане. Начинаешь жить по-другому, происходит своего рода переключение, нужно учиться.

Я узнал, насколько мощным может быть мозг. Мозг адаптируется очень быстро. Невероятно, как быстро мы можем адаптироваться и какого прогресса мы можем добиться за очень короткое время.

Период, когда нужно адаптироваться в ментальном плане, был ещё сложнее. Физические проблемы можно решить. Но после операции обнаруживаешь, что двигался не вперёд, а назад. Это ментальная проблема. Нужно быть сильным. У меня непростой характер, и в те дни характер мне очень помог», — приводит слова Кубицы The Guardian.