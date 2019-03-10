СМИ: в Формуле-1 могут вернуться к планам провести Гран-при в Греции

В ближайшее время руководство Формулы-1 может возобновить обсуждение идеи проведения Гран-при в Греции, пишет GPblog со ссылкой на греческое издание Neoskosmos.

О планах провести этап в Греции неоднократно сообщалось в прошлые годы, правительство страны даже одобрило проект строительства трассы стоимостью € 80 млн. Но идею не удалось реализовать из-за экономического кризиса в Греции, который начался в 2010 году.

В 2018 году Греция преодолела кризис, поэтому в Формуле-1 размышляют о возрождении планов о проведении Гран-при в стране.

Греция, которая принимала чемпионат мира по ралли, никогда не была представлена пилотом в Формуле-1.

Новый сезон Формулы-1 стартует 17 марта 2019 года этапом в Мельбурне.