На автодроме «Лосейл» близ Дохи завершилась гонка Гран-при Катара MotoGP. Победу в ней одержал Андреа Довициозо на «Дукати». Второе место по итогам гонки досталось Марку Маркесу из «Хонды», третьим стал Кэл Кратчлоу. Первая пятёрка финишировала с разницей в шесть десятых секунды, а Довициозо и Маркеса на финише разделило всего 23 тысячные.
Валентино Росси по итогам гонки занял пятую позицию, обладатель поула Маверик Виньялес финишировал седьмым. Хорхе Лоренсо финишировал на 13-й позиции.
MotoGP. Гран-при Катара. Гонка
1. Андреа Довициозо (Ducati).
2. Марк Маркес (Honda) — +0,023.
3. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) — +0,320.
4. Алекс Ринс (Suzuki) — +0,457.
5. Валентино Росси (Yamaha) — +0,600.
6. Данило Петруччи (Ducati) — +2,320.
7. Маверик Виньялес (Yamaha) — +2,481.
8. Хоан Мир (Suzuki) — +5,088.
9. Такаки Накагами (LCR Honda) — +7,406.
10. Алекс Эспаргаро (Aprilia) — +9,636.
Довициозо выиграл Гран-при Катара MotoGP, опередив Маркеса на 0,023 секунды