Довициозо выиграл Гран-при Катара MotoGP, опередив Маркеса на 0,023 секунды

На автодроме «Лосейл» близ Дохи завершилась гонка Гран-при Катара MotoGP. Победу в ней одержал Андреа Довициозо на «Дукати». Второе место по итогам гонки досталось Марку Маркесу из «Хонды», третьим стал Кэл Кратчлоу. Первая пятёрка финишировала с разницей в шесть десятых секунды, а Довициозо и Маркеса на финише разделило всего 23 тысячные.



Валентино Росси по итогам гонки занял пятую позицию, обладатель поула Маверик Виньялес финишировал седьмым. Хорхе Лоренсо финишировал на 13-й позиции.



MotoGP. Гран-при Катара. Гонка



1. Андреа Довициозо (Ducati).

2. Марк Маркес (Honda) — +0,023.

3. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) — +0,320.

4. Алекс Ринс (Suzuki) — +0,457.

5. Валентино Росси (Yamaha) — +0,600.

6. Данило Петруччи (Ducati) — +2,320.

7. Маверик Виньялес (Yamaha) — +2,481.

8. Хоан Мир (Suzuki) — +5,088.

9. Такаки Накагами (LCR Honda) — +7,406.

10. Алекс Эспаргаро (Aprilia) — +9,636.