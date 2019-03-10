Райкконен: совмещать Формулу-1 и семейную жизнь — это большой вызов

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал о сложностях совмещения работы и семейной жизни.



«Разумеется, совмещать Формулу-1 и семейную жизнь — это большой вызов, потому что хочется проводить больше времени. Но мы много гоняемся и часто переезжаем. К счастью, моя работа не за горами, и туда довольно легко попасть.



Нелегко, когда находишься далеко от жены и детей, но, думаю, что тут условия одинаковые для всех. Я уезжаю на неделю на гонку, а затем на неделю возвращаюсь домой», — приводит слова Кими Райкконена GPBlog.



Предстоящий сезон для Райкконена станет 17-м в карьере в Формуле-1. Напомним, что Кими женился на Минтту Виртанен в 2016 году. У Райкконена двое детей — четырёхлетний сын Робин и двухгодовалая дочь Рианна Анджелия Милана.