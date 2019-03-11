Ферстаппен не уверен, что он один из претендентов на титул Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не готов назвать себя настоящим претендентом на главный титул сезона-2019.



Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко назвал голландца с Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем основными претендентами на чемпионство в этом году.



«Трудно сказать. Самое главное, что в этом году мы последовательны, но, достаточно ли этого для победы в чемпионате, я не знаю. Я реалист и оптимист, поэтому трудно сказать», — цитирует Ферстаппена GrandPX.news.

Ранее Макс заявил, что он доволен началом работы с двигателями «Хонды».

«Получаем всё, что обещала «Хонда». Я очень рад этому. В последние несколько лет всё было иначе. Они очень честные и открытые. То, что обещают, делают. Это прекрасно. Двигатель «Хонды» — совершенно другой в том, как работает, как нужно жать на газ, как понижается или повышается передача. Это совершенно другой мир», — сказал Ферстаппен.