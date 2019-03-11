Буш выиграл гонку NASCAR Cup «Финикс 500»

В США состоялась гонка чемпионата NASCAR сезона-2019 — «Финикс 500». Победу в гонке одержал Кайл Буш, опередивший Мартина Труэкса-младшего на 1,259 секунды. Замкнул тройку лидеров Райан Блэни, отставший от лидера на 5,400 секунды.
Результаты гонки:
1. Кайл Буш (Toyota)
2. Мартин Труэкс-мл. (Toyota) +1.259
3. Райан Блэни (Ford) +5.400
4. Эрик Алмирола (Ford) +9.166
5. Денни Хэмлин (Toyota) +10.443
6. Кайл Ларсон (Chevrolet) +12.973
7. Курт Буш (Chevrolet) +13.363
8. Джимми Джонсон (Chevrolet) +13.911
9. Кевин Харвик (Ford) +14.354
10. Джой Логано (Ford) +14.736
11. Клинт Боуйер (Ford) +15.138
12. Райан Ньюман (Ford) +19.083
13. Рики Стенхаус-мл. (Ford) +20.415
14. Чейс Эллиотт (Chevrolet) +20.764
15. Ти Диллон (Chevrolet) +23.513.