Мик извинился перед «Ситроеном» за обвинения в нечестной борьбе

Гонщик «Тойоты» Крис Мик публично извинился за обвинения «Ситроена» в командной тактике.

На одном из спецучастков Ралли Мексика пилот «Ситроена» Себастьяна Ожье получил прокол шины, после чего Мик вышел в лидеры гонки. Однако Ожье потерял мало времени, так как этап был прерван красными флагами после переворота его напарника Эсапекки Лаппи. Ожье сохранил вторую позицию, а затем и обошел Криса Мика.



Спецучасток был прерван красным флагом, несмотря на то, что две машины успешно прошли мимо автомобиля Лаппи, а сам Эсапекка нажал зелёную кнопку на своём автомобиле, что означало, что он в порядке, а не красную кнопку, чтобы запросить красный флаг. Это побудило Мика гневно подвергнуть сомнению тактику «Ситроена». Крис считал, что это Лаппи нажал на красную кнопку по просьбе команды. Однако организаторы дали понять, что остановка была их решением.

«Я хочу от всего сердца искренне извиниться перед всей командой «Ситроен». Я дал несколько плохих комментариев, я не должен был употреблять слова «грязная тактика». В разгаре событий, когда много совпадений, было трудно понять, что именно произошло. Но сейчас я искренне извиняюсь», – цитирует Мика Autosport.

По итогам этапа Мик занял пятое место, а Ожье победил, что помогло ему выйти на второе место в общем зачете чемпионата.