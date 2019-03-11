Росберг: у Хэмилтона больше природного таланта, чем у Шумахера

У Льюиса Хэмилтона больше природного таланта, чем у Михаэля Шумахера. Так считает Нико Росберг, который выступал в одной команде «Мерседес» с обоими пилотами.



«У Льюиса, вероятно, немного больше природного таланта, чем у Михаэля. У Льюиса есть один из величайших природных талантов, которые когда-либо видел наш спорт. Именно поэтому у него есть такой задел. С точки зрения трудовой этики Шумахер был чем-то невероятным. Льюису всё даётся очень легко. Инстинкты, природный талант. Михаэль же побеждал за счёт всестороннего развития!» — цитирует Росберга Auto Motor und Sport.



Несмотря на это заявление, Росберг говорит, что он сильнее волновался, когда узнал, что его напарником станет Шумахер, чем когда узнал о приходе в «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.

«Моя первая мысль: «Михаэль Шумахер?» Я немного испугался. Смогу ли я вообще с ним конкурировать? Михаэль был воином. Каждый день, просыпаясь, он думал: «Как мне уделать своего напарника по команде?» Льюиса же я знал по картингу. Вероятно, это мне немного помогло, потому что я знал, что смогу победить его. Когда я узнал, что придёт Михаэль, это была более жёсткая новость. Льюис на моём уровне. Он не был для меня инопланетянином. Это было уже хорошо. Но внутренне это было сложно. Он был крутым чемпионом, англичанином, который приехал сюда. Я же к тому времени выиграл только одну гонку», — сказал Росберг.