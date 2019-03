Формула-1 представила рекламный ролик к сезону-2019

В официальных аккаунтах Формулы-1 в социальных сетях представлен новый рекламный ролик, который серия будет использовать в сезоне-2019. В видеоряде использован целый ряд архивных кадров, связанных как с сезоном-2018, так и с более давними событиями.



Что касается музыки, то видеоряд наложен на новую композицию Chemical Brothers под названием We’ve Got to Try. Официальный клип на эту песню был обнародован на прошлой неделе — главную роль в клипе исполняет дворняжка по кличке «Девочка», которую научили управлять болидом Формулы-1, а затем отправили в космос.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.