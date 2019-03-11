Кубица — о Гран-при Австралии: для меня это второй дебют в Формуле-1

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица поделился ожиданиями от Гран-при Австралии, который пройдёт в предстоящие выходные.



«Это будет очень эмоциональный Гран-при. Это для меня второй дебют после того, как я много лет был вне спорта. Моя последняя гонка в Формуле-1 была в Абу-Даби в 2010 году, так что я с нетерпением жду поездки в Австралию. Нужно будет изучить ряд вещей. Я надеюсь, что получу наслаждение от уик-энда и что всё пройдёт гладко, без серьёзных проблем, чтобы я смог сконцентрироваться на пилотаже и открыть для себя новую Формулу-1. Одно дело — управлять машиной Формулы-1, а другое — именно гоняться на ней. За последние годы, думаю, подход к гонкам изменился, так что мне нужно многое для себя открыть, и я с нетерпением жду этого», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».