Абитебуль: у «Рено» самый сильный состав пилотов в Формуле-1

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поделился ожиданиями от Гран-при Австралии, который пройдёт с 15 по 17 марта.

«Первая гонка в году. Гран-при Австралии всегда яркий этап, тем более в этом году, так как за нашу команду дебютирует Даниэль Риккардо. Мы направляемся туда сплочёнными и с твёрдой решимостью. У нас новый болид, который показал потенциал в Барселоне.

Мы продвинулись по части силовой установки, и наш состав пилотов из Риккардо и Хюлькенберга, пожалуй, самый сильный в серии. Мы с нетерпением ждём, когда они продемонстрируют свой опыт и талант на трассе. От первой гонки много ожиданий, особенно из-за дебюта Даниэля, приходящийся на его домашний Гран-при", — приводятся слова Абитебуля в пресс-релизе «Рено».