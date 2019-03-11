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Тодт хочет, чтобы в Формуле-1 было 12 команд

Тодт хочет, чтобы в Формуле-1 было 12 команд
Авто / Формула-1

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт признался, что ему хотелось бы увеличить число команд Формулы-1 с нынешних 10 до 12.

«На этот счёт давно идут споры. В настоящий момент у нас 10 постоянных команд. Как вы знаете, мы общаемся с владельцем коммерческих прав и с командами насчёт продления Договора согласия после 2020 года. Мы изучаем множество вещей. Конечно, я сам думаю, что лучше иметь 12 команд. Если же вы поговорите с руководителями нынешних команд, то они не будет рады этому, потому что, конечно, это повлияет на распределение денег. Но это часть обсуждений.

В конечном счёте самое главное не число команд, а их качество и качество шоу. В этом плане мы полностью согласны с Формулой-1, с Чейзом Кэри и его командой», — приводит слова Тодта RaceFans.

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