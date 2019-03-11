Бинотто рассказал о причинах разногласий с Арривабене

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что из-за разногласий со своим предшественником Маурицио Арривабене думал об уходе из команды по ходу сезона-2018.



«У нас никогда не было ссор. Сложности касались нашего видения того, как надо управлять командой во время гоночного уик-энда. У нас были разные взгляды на это.



Я думал, что больше не нахожусь в положении, позволяющем мне хорошо выполнять свою работу, и я оповестил об этом. Это было не только моей проблемой, но и относилось ко всей группе моих сотрудников. Ведь если технический директор работает не на максимуме, то это отражается на всех, чью работу он координирует. Да, это правда: другие команды присматривались ко мне, потому что мой опыт ценится в Формуле-1. Но я фанат „Феррари“ с детства. Я никогда не думал о другой команде, кроме „Феррари“.



Я всегда чему-то учился у всех, даже у Маурицио — и я благодарен ему за это. Наши личные отношения всегда были хорошими», — заявил Бинотто в интервью Corriera della Sera.



У главы «Скудерии» также спросили, стало ли для него название на пост руководителя «Феррари» сюрпризов либо реализованной целью: «Ну одной из этих двух вещей. О том, что я могу стать руководителем команды, мы говорили и с Арривабене. Назначение было решением компании. И я благодарен „Феррари“ за их веру и считаю это честью».

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