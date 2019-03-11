В «Ред Булл» говорят о возможном уходе из Формулы-1 после 2021 года

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул, что команда может покинуть серию в 2021 году, если их не устроит новый технический регламент.



«Дитрих Матешиц может принять решение покинуть чемпионат, если «Ред Булл» не устроят новые правила, и это будет его право. Он увлечён автоспортом, увлечён Формулой-1, он полон энтузиазма по поводу нового сотрудничества с «Хондой» по двигателям, однако будущее Формулы-1 должно быть технологически выгодно для «Ред Булл». Гонки должны быть великолепными, и мы должны оказаться в равных условиях с автопроизводителями. Думаю, что Матешиц, как и все, ждёт, чтобы посмотреть, какой станет Формула-1 после 2020 года.



Важно, что чем дольше руководство серии тянет с новым регламентом, тем больше шансов, что некоторые команды покинут чемпионат. «Мерседес» может остаться в Формуле-Е, которая больше соответствует автомобильной индустрии. «Ред Булл» получает много дивидендов от рекламы в других местах, так что может покинуть Формулу-1, ничего не потеряв. Люди считают, что «Феррари» не уйдёт, но бренд слишком силён, чтобы что-то повредило «Феррари», в том числе и уход из Формулы-1», — приводит слова Хорнера Motorsport.