Риккардо: захватывающе, что мой дебют в «Рено» пройдёт у меня на родине

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от старта сезона Формулы-1 этапом в Австралии.



«Это захватывающе, что мой дебютный этап в карьере в составе «Рено» пройдёт у меня на родине. В начале сезонов Формулы-1 всегда много шумихи, и она только усилилась вокруг меня, поскольку я сменил команду. С того самого момента, как я объявил о подписании контракта с «Рено», с нетерпением жду старта первого гоночного уик-энда в составе команды.



Это была очень долгая зима с множеством размышлений и различных спекуляций, но всё будет улажено на гоночной трассе. Позади хорошие зимние тесты, и я чувствую себя счастливее каждый раз, когда сажусь за руль болида, а первая гонка в этом плане будет особенной», — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.