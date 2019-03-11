Эггинтон: шасси «Торо Россо» 2019 года — самое сложное из всех, что мы делали

Технический директор «Торо Россо» Джоди Энггинтон подчеркнул, что в сезоне 2019 года шасси команды является наиболее сложным из всех, использовавшихся ранее.



«Наше шасси в этом году является наиболее сложным из всех, что мы делали в плане интеграции силовой установки. Это было гораздо сложнее, чем в прошлом году.



В сезоне 2018 года в конструкцию силовой установки были внесены изменения, но не все, потому что мы достигли окончательного соглашения о поставке моторов только в 2017 году. Теперь же мы смогли заранее поставить перед «Хондой» все вопросы, которые нас интересовали. Во второй год работы с «Хондой» мы можем сделать всё правильно. Теперь же с нами и «Ред Булл», и вместе нам будет проще находить решения возникающих вопросов», — приводит слова Эггинтона Autosport.