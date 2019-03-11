Хэмилтон: команды из середины пелотона теперь ближе к лидерам

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что в 2019 году команды из середины пелотона намного сократят отставание от лидеров. Британец ожидает, что оно будет составлять не более 0,5 секунды.

«Не знаю, какая команда сейчас четвёртая, но представители середины пелотона теперь намного ближе к лидерами. Раньше разрыв составлял секунду или что-то около того, теперь можно говорить о 0,5 секунды или даже меньше, что здорово.

Как они будут развиваться в течение года, смогут ли они это делать на том же уровне, что и топ-команды? Это, вероятно, самый большой вопрос. Это будет захватывающе. Возможно, мы увидим некоторые гонки, в которых «Рено» или «Рейсинг Пойнт» будут намного выше, чем раньше", — приводит слова Хэмилтона GPToday.