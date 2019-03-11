Р. Браун: теперь финалы гонок будут интересней

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мыслями о нововведении, согласно которому с сезона-2019 в чемпионате автору быстрейшего круга в гонке будет начисляться одно очко.

«Вместе с ФИА мы посвятили себя поиску решения, которое позволило бы улучшить шоу без нанесения ущерба целостности нашего спорта. Думаем, что возвращения правила одного очка за самый быстрый круг — шаг в этом направлении. Это решение — ответ на исследования и опросы, проведённые среди тысяч болельщиков на протяжении нескольких месяцев.

Сколько раз мы слышали вопросы от пилотов по радио, которые спрашивали о том, кому принадлежит время лучшего круга. Теперь это будет не только вопрос престижа, у пилотов появится конкретная мотивация, а финалы гонок будут интересней", — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.

Бонусное очко за быстрейший круг в Ф-1 – отличное решение. Или дурацкое? С нового сезона в Формуле-1 автор быстрейшего круга гонки получит дополнительный балл. Ну круто же! Или нет?