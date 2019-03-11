Сайнс: пришло время узнать силу «Макларена» по сравнению с другими

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Австралии, отметив, что этап в Мельбурне продемонстрирует, на что способна его команда на данный момент.

«Вслед за двумя неделями работы на официальных предсезонных тестах я в предвкушении настоящего старта сезона. Мельбурн — отличное место для начала чемпионата. Всегда буду помнить свой дебют в Формуле-1 и первые заработанные очки. Теперь же я жду свой первый Гран-при в составе „Макларена“.

Тесты помогли полностью интегрироваться в команду. Я уверен в себе и в той работе, которую мы проделали с инженерами. Чувствую себя готовым. Наконец, настало время узнать силу «Макларена» по сравнению с другими. Во время межсезонья я скучал по Формуле-1", — приводит слова испанца пресс-служба «Макларена».

