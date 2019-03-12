Култхард ожидает, что Леклер будет оказывать давление на Феттеля и Хэмилтона

Вице-чемпион мира Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард поделился ожиданиями от обновлённого дуэта пилотов «Феррари» — Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера. По мнению Култхарда, молодой монегаск будет оказывать давление не только на напарника по команде, но и создаст проблемы действующему чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

«Льюису стоит опасаться нового дуэта в „Феррари“. На мой взгляд, пара Феттель — Леклер гораздо сильнее чем связка Феттель — Райкконен. В минувшем сезоне я не увидел от Кими слишком много побед, но я удивлюсь, если в новом сезоне Леклер не будет разбрызгивать шампанское по подиуму хотя бы пару раз.

Шарль — молод, быстр и полон энтузиазма. Этого хватит для того, чтобы оказывать давление как на Феттеля, так и на Хэмилтона", — приводит слова шотландца F1i.