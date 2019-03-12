В Москве завершилась выставка Motorsport Expo 2019

9 и 10 марта в Экспоцентре прошла третья выставка гоночной индустрии Motorsport Expo 2019. В ней приняли участие яркие представители авто и мотоспорта. Участница ралли «Дакар» Анастасия Нифонтова рассказала о легендарной гонке и поделилась эмоциями от неё. Пилоты дрифтовой серии RDS GP Илья Фёдоров и Екатерина Набойченко рассказали о планах на юбилейный сезон своей серии.

Команда SMP Racing в лице Виктора Шайтара, Дениса Булатова, Алексея Басова и Ирины Сидорковой поделилась опытом участия в престижных гонках, а также приняла участие в автограф-сессии. Вячеслав Субботин – основатель и спортивный директор гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и Евгений Павлов — многократный чемпион России по автоспорту рассказали о двух самых знаковых событиях начала 2019 года — Africa Eco Race и Бахе Северный лес, в которых сами принимали участие.

Также в ходе выставки были презентованы календари будущих сезонов различных гоночных серий, в том числе и «Русских авиационных гонок», которые будут впервые проводиться в этом году. Что касается экспозиции мероприятия, то посетители выставки получили возможность увидеть болид Формулы 1, прототип BR1, победоносный КАМАЗ из гонки ралли «Дакар», эксклюзивные спортивные машины Konig Motor Club и дорогие суперкары.

Впервые выставка Motorsport Expo провела благотворительный аукцион «Мира гонок», который был востребован среди тех, кто был готов оставить на память уникальные лоты от топовых пилотов и команд и тем самым оказать помощь больным детям.