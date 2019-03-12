Хэмилтон стал бы чемпионом Формулы-1 в сезоне-2007 с очком за быстрейший круг

Если бы правило о дополнительном очке за быстрейший круг было введено в Формулу-1 15 лет назад, то по сравнению с нынешним раскладом изменились бы чемпионы двух сезонов. Об этом сообщает пресс-служба «Королевских гонок».



Ранее стало известно, что перед сезоном 2019 года было введено изменение в спортивный регламент Формулы-1. Теперь гонщик с быстрейшим кругом в гонке будет получать дополнительное одно очко. Однако только в том случае, если финиширует в топ-10 гонки.



Если бы это правило начало действовать 15 лет назад, то чемпионом сезона-2007 стал бы Льюис Хэмилтон, а в сезоне-2008 титул бы ушёл к Фелипе Массе.



2007 год. Актуальный результат.



1. Райкконен — ​​110 очков;

2. Хэмилтон — 109 очков;

3. Алонсо — 109 очков.



2007 год. Результат с очками за быстрейшие круги.



1. Хэмилтон — 115 очков (шесть самых быстрых кругов);

2. Райкконен — ​​113 очков (три самых быстрых круга);

3. Алонсо — 111 очков (два самых быстрых круга).



2008 год. Актуальный результат.



1. Хэмилтон — 98 очков;

2. Масса — 97 очков.



2008 год. Результат с очками за быстрейшие круги.



1. Масса — 100 очков (три самых быстрых круга);

2. Хэмилтон — 99 очков (один самый быстрый круг).