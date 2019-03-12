Норрис: Гран-при Австралии — начало важной главы в моей карьере

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Австралии, который пройдёт с 15 по 17 марта.



«Выходные ознаменуют начало новой важной главы в моей карьере. Я рад, что дебютирую в Формуле-1, и готов к предстоящим испытаниям. Я перехожу из Формулы-2, поэтому сейчас для меня много нового, нужно привыкать. Две недели предсезонных тестов были ценны, потому что они позволили мне сполна подготовиться к Гран-при.



Я впервые посещу Австралию, здорово повидать новую страну. Я провёел много времени, готовясь к гонке на симуляторе. В этом году будут несколько трасс, которые для меня в новинку. После Барселоны я провёл много времени, работая с инженерами и делая последние приготовления перед Мельбурном. Я чувствую себя готовым и с нетерпением жду начала работы с Сайнсом и командой», — приводятся слова Норриса в пресс-релизе «Макларена».