Ферстаппен: мы не выиграем гонку с двигателем «Хонды» сразу же

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Австралии, который пройдёт с 15 по 17 марта.



«Мы не выиграем гонку с новым двигателем от „Хонды“ сразу же. Но мы должны быть одними из первых. Длительные заезды, которые мы совершали на тестах, выглядели довольно многообещающе. Поэтому мы надеемся быть конкурентоспособными с самого начала сезона. Я думаю, что в целом у нас хороший болид, но в эти выходные мы действительно увидим, где мы находимся и сократили ли разрыв с „Мерседесом“ и „Феррари“, — цитирует Ферстаппена Blick.

Ранее Макс оценил свои шансы на чемпионство.

«Трудно сказать. Самое главное, что в этом году мы последовательны, но, достаточно ли этого для победы в чемпионате, я не знаю. Я реалист и оптимист, поэтому трудно сказать», — сказал Ферстаппен.