«Мерседес» может изменить концепцию аэродинамики перед Гран-при Испании

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда отправляется на Гран-при Австралии с более быстрым болидом, по сравнению с тем, который был у неё на предсезонных тестах. Также, по его словам, «Мерседес» может в начале сезона пересмотреть подход к аэродинамике машины.

«К концу тестов у нас было лучшее понимание нашего болида. И мы достойно выглядели на фоне «Феррари». Однако, основываясь на наших расчётах относительно количества топлива в болидах, мы понимаем, что «Феррари» впереди. Если другая концепция переднего антикрыла окажется лучшей, чем нынешняя у «Феррари», то, возможно, на пятом Гран-при в Барселоне или позднее все команды поменяют конструкцию аэродинамики.



Что касается Хэмилтона, то есть спортсмены, которые после многочисленных успехов больше не могут мотивировать себя, потому что уже заработали большие деньги и признание. У Льюиса всё иначе. Ему удаётся справляться и давать себе импульс снова и снова. Это замечательная способность, которая присуща ему. Он может стать величайшим гонщиком всех времён, и он это знает», — цитирует Вольфа GrandPX.news.