Абитебуль: «Рено» может позволить себе зарплату Риккардо

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что его команде по карману расходы на финансовые требования гонщика Даниэля Риккардо.



«Рено» взял на себя значительные финансовые обязательства. И «Рено» может себе это позволить, потому что наш оборот в 40 раз больше, чем у «Ред Булл». В этом нет никаких сомнений. Имеет ли смысл тратить такие деньги на Даниэля на данном этапе нашего пути с расходами на болид и прочее? Мы считаем, что да», — цитирует Абитебуля GrandPX.news.



По различным оценкам, больше Риккардо в Формуле-1 сейчас получают только Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.

Ранее Абитебуль заявил, что у «Рено» самый сильный состав пилотов в нынешней Формуле-1.

«Мы продвинулись по части силовой установки, и наш состав пилотов из Риккардо и Хюлькенберга, пожалуй, самый сильный в серии. Мы с нетерпением ждём, когда они продемонстрируют свой опыт и талант на трассе», — сказал Сириль.