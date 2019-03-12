Вольф: в прошлом году пришлось выжать из себя всё. В этом придётся ещё сложнее

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Австралии и всего наступающего сезона Формулы-1.



«В прошлом году нам пришлось выжать из себя всё, чтобы оказаться на вершине. Исходя из того, что мы пока узнали насчёт нынешнего сезона, в этом году придётся ещё сложнее. Он будет подталкивать нас к пределу возможностей — и это захватывающая перспектива для каждого из нас.



Судя по работе в Барселоне, похоже, в Мельбурне нам предстоит настоящее сражение. Но сезон Формулы-1 — это не только про то, кто окажется быстрейшим на старте. При новых правилах, как в этом году, вопрос в том, кто быстрее адаптируется к регламенту, новым шинам и всем вызовам, с которыми нам придётся справиться по ходу года. Лучше всех адаптировавшаяся и способная команда окажется впереди. Мы показали в прошлом, что быстры и гибки и что мы можем справиться с любым непредвиденным поворотом событий. Мы готовы к борьбе и с нетерпением ждём сумасшедших американских гонок в новом сезоне Ф-1», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».