Феттель не поддержал бы избавление «Альберт-парка» от кочек

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о Гран-при Австралии на уличной трассе «Альберт-парк», который откроет новый сезон Формулы-1 в эти выходные.



«Я считаю, что Мельбурн — отличное место для старта чемпионата. От здешней атмосферы получаешь удовольствие. Однако сама трасса очень необычная, нужно к ней подстроиться: нужно точно помнить траекторию, и здесь не всегда легко определить точку торможения. Кроме того покрытие трассы обычно кочковатое. Но пилотам это нравится — если бы нас спросили, не хотим ли мы, чтобы трассу переасфальтировали, то мы бы, вероятно, сказали „нет“, потому что это делает трассу уникальной.



У меня отличные воспоминания от этой трассы. Конечно, наилучшие — от последних двух сезонов, ведь оба раза мы победили, но у меня также хорошие воспоминания о своём первом подиуме с „Феррари“ в 2015 году, когда я дебютировал в «Скудерии», — приводит слова Феттеля пресс-служба его команды.