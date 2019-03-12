Леклер: в Австралии должны добиться хорошего результата

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями перед своим дебютным Гран-при в составе «Скудерии». В эти выходные состоится Гран-при Австралии, открывающий сезон-2019.



«Очевидно, что для меня это будет особенная гонка, ведь она станет дебютной в составе „Феррари“, что делает нынешний Гран-при Австралии уникальным. У меня уже есть хорошие воспоминания от Мельбурна, потому что именно в „Альберь-парке“ я дебютировал в Формуле-1 в прошлом году.



Я доволен тем, как прошли тесты, и не могу дождаться выезда на трассу, ведь в этот гоночный уик-энд мы должны пожинать плоды всей нашей зимней работы, добившись хорошего результата. Трасса необычная, потому что это уличный трек, но с характеристиками стационарного автодрома — с широкими зонами вылета и довольно высокими скоростями», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».