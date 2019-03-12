Mission Winnow: мы останемся титульным спонсором «Феррари»

Пресс-служба бренда Mission Winnow, являющегося инициативной кампанией табачного холдинга Philip Morris, ещё раз подтвердила, что после Гран-при Австралии логотипы кампании должны вернуться на болиды и экипировку «Феррари». Ранее «Скудерия» и Mission Winnow совместно решили не использовать логотипы кампании на фоне жалоб со стороны австралийских властей.



«Мы можем подтвердить, что решение заменить наш логотип было принято совместно. На данный момент изменения запланированы только на гонку в Австралии. Мы восхищены, что останемся титульным партнёром „Феррари“ на сезон-2019. Мы останемся.



PMI не получал никаких формальных жалоб касательно Mission Winnow. Мы не продаём или рекламируем какую-либо табачную продукцию или электронные сигареты, и мы считаем, что Mission Winnow соблюдает соответствующие законы, которые применяются к нашей деятельности по всему миру, включая Австралию и штат Виктория», — написал представитель инициативы в её твиттер-аккаунте.

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