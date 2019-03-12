Вольф сравнил переговоры с Риккардо с флиртом при счастливых отношениях

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему его команда не начала переговоры по переходу в «Мерседес» Даниэля Риккардо, когда стало известно, что тот уходит из «Ред Булл».



«Мы давно присматривались к Даниэлю, он нам очень нравится. Но менталитет „Мерседеса“ в том, что если вы счастливы в нынешних отношениях, то трудно идти на изменения. Это как быть женатым. Это не отсутствие интереса, просто у нас счастливые отношения, и на этом этапе нет необходимости флиртовать с другой женщиной.



Если бы в мае или июне стало на все сто ясно, что мы несчастливы с Боттасом, то мы бы продолжили переговоры с Даниэлем, но, поскольку на том этапе сезона Валттери выступал очень хорошо, мы не стали тратить время на Даниэля», — цитирует Вольфа The Sports Rush.