Квят: мы в хорошей форме. Насколько хорошей, покажет только время

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от старта сезона Формулы-1 в Мельбурне.



«Думаю, мы проделали очень хорошую работу по ходу тестов, проехали много кругов. Мы выполнили наше домашнее задание на тестах, и это самое главное. Каждый раз, когда я выезжал на трассу, было похоже, что мы в довольно хорошей форме. В насколько именно хорошей, покажет только время. Я впервые работал с „Хондой“, и всё прошло гладко. Они очень упорно работают, но если говорить насчёт скорость, то нам нужно подождать пару гонок, чтобы увидеть, где мы находимся.



Я с нетерпением жду первой гонки сезона. Для меня будет здорово вернуться в Мельбурн, особенно после годичной паузы. Я в восхищении, я довольно долго ждал этого момента, но мы должны сконцентрироваться на работе, а не думать о восторге по поводу первой гонки. Если всё суммировать, то мы хорошо подготовились на тестах, так что вперёд, в Мельбурн!» — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».