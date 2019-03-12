Зафнауэр: болид в Мельбурне будет сильно отличаться от того, что был в Барселоне

Глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от первого этапа сезона-2019 Формулы-1 в Мельбурне.



«Машина, которую вы увидите в Мельбурне, будет довольно сильно отличаться от той, что мы использовали в Барселоне. Нелегко так поздно представлять новые детали, и мы знаем, что нам предстоит многое изучить, но мы верим, что такой подход оправдается в долгосрочной перспективе.



Мы начинаем 2019 год с новой идентичностью и новой энергией. Но уйдёт время, прежде чем инвестиции превратятся в скорость на трассе. Немалая часть RP19 была спроектирована до покупки команды новыми владельцами, так что этот год будет во многом переходным. Цель на год — сделать шаг вперёд и вновь сражаться в первых рядах середняков. Мы понимаем, что это непростая задача, ведь, похоже, средняя группа будет как никогда плотной за долгие годы — ряд команд разделяет лишь несколько десятых. У нас реалистичный подход. Сезон длинный, у нас хороший план развития. Мне хотелось бы думать, что мы сможем сражаться за очки в Мельбурне. Определённо это наша первая цель перед первым гоночным уик-эндом», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Рейсинг Пойнт».