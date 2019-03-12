Албон: к последнему дню тестов начал чувствовать себя комфортно на пределе

Новичок «Торо Россо» Александер Албон подвёл итоги зимних тестов Формулы-1 и поделился ожиданиями от Гран-при Австралии.



«После сессий в Барселоне я не могу дождаться Мельбурна и своей первой гонки Ф-1. Перед началом тестов я нервничал, так как хотел узнать, смогу ли я быстро изучить машину Формулы-1 и почувствовать себя в ней комфортно. Думаю, после моих четырёх дней за рулём „Торо Россо“ и я можем быть довольны тем, как всё прошло.



Ко второму дню я начал ощущать, что у меня хорошее понимание того, что нужно делать в машине, чтобы быть быстрым, но только к последнему дню тестов я начал чувствовать себя комфортно на пределе, пусть даже ещё есть пространство для улучшения. Моя команда очень мне помогала — в том числе благодаря тому, что у „Торо Россо“ большой опыт работы с новичками.



Я знаю „Альберт-парк“ только по симулятору. Это действительно кочковатая трасса, так что здесь важно понять неровности и бордюры, чтобы быть быстрым. Нужно точно знать, как располагать машину на трассе. Также мне нужно будет привыкнуть к эволюции трассы от первой практики к квалификации, ведь автодром не используется по ходу года. Кроме собственно пилотажа мне нужно будет привыкнуть к быстрому темпу гоночного уик-энда, особенно квалификации, так что я был доволен, что смог провести симуляцию этого по ходу финального дня тестов», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».